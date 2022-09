"Yunanıstan nə siyasi, nə iqtisadi, nə də hərbi cəhətdən bizim tayımız deyil".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan deyib.

"Sön günlərdə ölkəmizə qarşı təcavüz və tərbiyəsizliklərini artıran Yunanıstan xatırlatmaq istəyirəm. Yunanıstan nə siyasi, nə iqtisadi, nə də hərbi cəhətdən bizim tayımız deyil", - deyə Prezident vurğulayıb.

