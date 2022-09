İzmirdə səhnəyə çıxan Türkiyəli sənətçi Bülent Ersoy çətin anlar yaşayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, onun geydiyi mavi don qəfil cıırlıb. Sinəsi açıqda qalan Ersoy nə edəcəyini bilməyib. Həmin an mühafizəçiləri dərhal səhnəyə qaçıb, ona kömək göstərib.

Sənətçi bundan sonra konsertinə davam edib.



