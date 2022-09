İran müdafiə nazirinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Azərbaycana üç günlük səfəri çərçivəsində admiral Əmir Rasteqarinin “ADEX” Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində iştirak edən ölkələrin nümayəndələri ilə ikitərəfli və bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub.

