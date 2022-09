"Qarabağ"ın Avroliqadakı ilk matçında hakimlər bəlli oldu

Sentyabrın 8-də Frayburq şəhərindəki "Europa-Park" stadionunda keçiriləcək "Frayburq" və "Qarabağ" oyununun hakimləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin I tur matçını Belçikadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

Baş hakim Erik Lambrextsə Jo de Veirdt və Matias Hillert laynsmanlar qismində yardımçı olacaq. Dördüncü hakim funksiyasını Vim Smet yerinə yetirəcək. VAR hakimləri fransalı Benua Miyo və Villi Delajo olacaq.

Qarşılaşmanın hakim-inspektoru ispaniyalı David Fernandes Borbalan, UEFA nümayəndəsi isə ingiltərəli Conatan Lizedir.

Qeyd edək ki, matç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlanacaq. Cavab görüşü isə noyabrın 3-də baş tutacaq.

