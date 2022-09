“The Wall Street Journal”​: “Şimal axını”nın dayandırılması Avropaya “iqtisadi zərbə” vurdu

“Rusiyanın “Şimal axını” qaz kəməri ilə qaz nəqlini təmir üçün dayandırmaq qərarı Avropa ölkələrinə "iqtisadi zərbə" vurur. Bu qərardan sonra, Aİ rəsmiləri və hökumətləri yüksək enerji qiymətlərinin təsirini yumuşaltmaq barədə yollar axtarırlar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə bir bəyanatla bazar ertəsi “The Wall Street Journal” qəzeti çıxış edib . Qəzetin yazdığına görə, son vaxtlara qədər “Şimal axını” Rusiya qazının Avropaya getdiyi əsas qaz kəməri olub. Avropa Birliyi Ukraynada münaqişə başlayana qədər qaza olan tələbatının təxminən 40%-ni bu yolla ödəyirdi. Digər qaz kəməri Yamal-Avropa ilə nəqllər bu ilin martında dayandırılıb. Nəticədə, Rusiya qazı “əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmış həcmdə” Avropaya yalnız iki marşrutla - Ukrayna, həmçinin “Türk axını” vasitəsilə daxil olur.

Qəzet yazır ki, “Rusiya ixracının azalması Norveçin su elektrik stansiyalarının istehsalının kəsilməsi və Fransanın atom elektrik stansiyalarının istehsalının kəskin azalması ilə üzləşən Avropa regionu üçün uğursuz bir vaxta təsadüf etdi.

Qeyd edək ki,sentyabrın 2-də “Qazprom” xəbər verib ki, sonuncu işləyən “Şimal axını” qaz nasos qurğusuna texniki qulluq zamanı neft sızması aşkar edilib, buna qədər holdinq qaz kəməri ilə nəqli tamamilə dayandırmağa məcbur olub. Çərşənbə axşamı Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, Qərbin sanksiyaları “Şimal axını” qaz kəmərində təmir işlərinə mane olur.

Metbuat.az

