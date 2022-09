Azərbaycan Türkmənistanla iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir - FOTOLAR

Azərbaycan Türkmənistanla iqtisadi-ticarət əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov özünün tviter hesabında yazıb.

"Türkmənistanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qurbanməmmet Elyasov ilə ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlığa əsaslanan münasibətlərin əhəmiyyətini vurğuladıq, iqtisadi-ticarət əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi apardıq" - paylaşımda qeyd olunub.



