Vətəndaşlar narazıdır: Dirək var, bayraq yoxdur - İcra Hakimiyyətindən AÇIQLAMA

Göyçay rayonun Heydər Əliyev adına olan parkda bayrağın asılması üçün dirək yerində olsa da, bayraq yoxdur.

Metbuat.az-ın qaynar xəttinə müraciət edən vətəndaşlar bildiriblər ki, bu məsələ ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərə müraciət etsələr də, aldıqları cavab onları qane etməyib. Belə ki, bayrağın orada olmamasına səbəb küləkli hava şəraiti göstərilib. Vətəndaşlar isə bildirir ki, Göyçayda müşahidə edilən havanın buna heç bir aidiyyatı ola bilməz.

Məsələ ilə bağlı Göyçay Rayon İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, günəşli hava şəraitində bayrağın rəngi solduğuna görə bayraq yenisi ilə əvəz olunması üçün götürülüb.

