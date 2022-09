"Orqanizmim bu əməliyyata tab gətirə bilməz" - Tünzalə Əliyeva

"Kimyaterapiyalarım davam edir. Həkimlər deyir ki, ancaq bu yolla məni ayaqda saxlaya bilərlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri axsam.az-a açıqlamasında Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva deyib. Xərçəngdən əziyyət çəkən "Toppuş bacı" ləqəbli aktrisa hər həftə xəstəxanaya yollandığını söyləyib:

"Artıq bu həyat tərzim olub. Hər həftə gedir, kimyaterapiyanı alıram. Təsir edib, etmədiyini isə bilmirik. Bir neçə həftədən sonra müayinədən keçəcəm, onda bilinəcək. Həkimlər deyir ki, əməliyyat olmaz. Şişlərin əməliyyatla götürülməsi mümkün deyil. Orqanizmim buna tap gətirə bilməz".

T.Əliyeva yeni mövsümdə serialla tamaşaçı qarşısına çıxacağını deyib:

"Serialın adı sirr qalsın, tamaşaçılara sürpriz olsun. Amma yeni serialdır. Bir də "Söhbət var" layihəsində olacam. Başqa təklif almıram. Heç bir filmdən mənə dəvət gəlmir".

