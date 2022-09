Yeni tədris ilinin açılması ilə bağlı valideynlərə MÜRACİƏT EDİLDİ

Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar ümumtəhsil müəssisələrindən tələb olunan sağlamlıq haqqında arayışların verilməsi zamanı müraciətlərin çox olması səbəbindən tibb müəssisələrində sıxlıq müşahidə olunur. Hazırda növbə prinsipi əsasında arayışların verilməsi həyata keçirilir.

Bu barədə Metbuat.az-a TƏBİB-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, daha çox sıxlığın qeydə alındığı Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında 3 qeydiyyatçı, pediatr, nevropatoloq, oftalmoloq, cərrah, kardioloq olmaqla 17 həkim, rentgen və qan kabinetləri üzrə isə 7 tibb işçisi 1 000-dən çox müraciət üzrə xidmət göstərməkdədir.

Yaranan sıxlıqla əlaqədar Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən Vüqar Qurbanov Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında olub, xidmətin təşkili ilə yerində maraqlanıb, irad və tövsiyələrini bildirib. Eyni zamanda, Vüqar Qurbanov Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının və TƏBİB-in aidiyyəti struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tibbi xidmətin təşkili və çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı tapşırıqlar verib.

Valideynlərdən müraciətin çox olmasını və arayışların verilməsi üçün uşaqların zəruri tibbi müayinələrdən keçmələrinin müəyyən zaman tələb etdiyini nəzərə alaraq məsələyə həssas yanaşmalarını və səbirli olmalarını xahiş edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.