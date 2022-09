Co Bayden Britaniyanın yeni Baş nazirini təbrik edib

ABŞ Prezidenti Co Bayden Böyük Britaniyanın yeni seçilmiş Baş naziri Liz Trassı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ lideri bu barədə “Twitter“ hesabında paylaşım edib.

Co Bayden iki ölkə arasında xüsusi münasibətlərin dərinləşməsini və qlobal çağırışlar üzrə sıx əməkdaşlıqda işləməyi səbirsizliklə gözlədiyini deyib:

“Mən ölkələrimiz arasında xüsusi münasibətlərin dərinləşməsini və qlobal çağırışlar üzrə sıx əməkdaşlıqda işləməyi, o cümlədən Rusiyanın hücumundan özünü müdafiə edən Ukraynaya davamlı dəstəyi səbirsizliklə gözləyirəm”,-deyə ABŞ Prezidenti bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.