Azərbaycanda 13 yaşlı qız ana olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə məlumat yayıb.

Onun sözlərinə görə, uşaq dünən ev şəraitində dünyaya gəlib və xəstəxanaya yerləşdirilib.

Ağazadə bildirib ki, doğulan uşaq sağdır. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri uşağın təcavüz nəticəsində doğulduğunu bildirib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən saytımıza bildirilib ki, faktla bağlı artıq araşdırma başlanılıb.

