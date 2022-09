AMEA-nın baş elmi işçisi, professor İnqilab Əlibəyov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 91 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, İ.Əlibəyov 1931-ci il yanvarın 22-də Qubada anadan olub.

O, 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamıyla “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib.

