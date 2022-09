Türkiyənin Millətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) sabiq deputatı Sinan Oğan prezidentliyə namizəd olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə siyasətçi tviter səhifəsində məlumat yayıb.

55 yaşlı siyasətçi özünü "Türk millətçilərinin prezidentliyə müstəqil namizədi" adlandırıb.

Qeyd edək ki, əslən azərbaycanlı olan Sinan Oğan Türkiyənin İğdır şəhərində doğulub. O, 2011-ci ildən 2015-ci ilədək Türkiyə Böyük Millət Məclisinin millət vəkili olub. 2017-ci ildə Millətçi Hərəkat Partiyasını tərk edib.



