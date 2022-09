Bakıda hansı rayon məktəbləri imtahanlarda zəif nəticə göstərib? - SİYAHI

Bakının hansı rayon məktəblərinin buraxılış imtahanlarında zəif nəticə göstərdiyi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) müdiri Mehriban Vəliyeva təhsil işçilərinin sentyabr konfransında çıxışı zamanı məlumat verib.

O, qeyd edi ki, IX siniflərin buraxılış imtahanlarında riyaziyyat və xarici dildə geriləmə müşahidə olunub: "4 rayonda məktəblərin nəticələri aşağı olub. Buraya Sabunçu, Qaradağ, Xəzər və Pirallahı aiddir. Yeni tədris ilində əsas diqqətləri məhz həmin məktəblərə yönəldəcəyik".

