Bakı məktəblərində 11 direktor işdən çıxarılıb, 67-si cəzalandırılıb

Ötən (2021-2022-ci il) tədris ilində Bakı məktəblərində 11 direktor işdən çıxarılıb, 34-ü intizam məsuliyyətinə cəlb olunub, 33-nə isə xəbərdarlıq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) müdiri Mehriban Vəliyeva təhsil işçilərinin sentyabr konfransında çıxışı zamanı deyib bu dövrdə 56 direktor müavini işdən çıxarılıb, 10-na xəbərdarlıq edilib.

O qeyd edib ki, ötən tədris ilində Bakıda 39 direktor işə qəbul olunub. Onlardan biri şəhid və ya qazi ailələrinin üzvü olub. 113 direktor müavini və 2550 müəllim işə götürülüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.