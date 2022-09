"Hələ də bəzi müəllimlər anbar sözünü "ambar" kimi yazır".

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Bakı şəhəri təhsil işçilərinin sentyabr konfransında çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, təhsilverənlərin sertifikasiya imtahanlarında müəllimlər daha çox sözlərdə hərflərin ardıcıllığı ilə bağlı suallara səhv cavab verib. Bu göstərici 18 faiz təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.