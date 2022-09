Son günlər müşahidə olunan qeyri-sabit və yağmurlu hava şəraitindən sonra ölkə ərazisində ekzogen-geoloji proseslərin dinamikasında aktivlik müşahidə olunmur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi Əli Əliyev bildirib.

O qeyd edib ki, sürüşmə zonalarında aktivlik qeydə alınmayıb.

