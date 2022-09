İki su anbarı yaratmağa ilkin olaraq 2 milyon manatdan çox xərc çəkiləcək

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ağsuçay (1) və Zəyəmçay (2) su anbarlarının yaradılması məqsədilə texniki-iqtisadi əsaslandırma və layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

Metbuat.az dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderlərin qalibi müvafiq olaraq "Geo-SU Group" və "Hydro-Geo Environnement Group" MMC-lərdir.

Qalib şirkətlərə müvafiq olaraq 885 min manat və 1,416 milyon manat, ümumilikdə isə 2,301 milyon manat ödəniləcək.

