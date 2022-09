Postunu tərk edən Boris Conson hansı işlə məşğul olacaq?

Böyük Britaniya kraliçası II Yelizaveta Balmoral qəsrində ölkənin keçmiş Baş naziri Boris Consonla görüşüb və onun istefasını qəbul edib.

Metbuat.az xəbər veirr ki, cəmiyyət isə Consonun bundan sonrakı məşğuliyyət ilə maraqlanır.

BBC-nin məlumatıan görə isə Conson siyasətə gəlməzdən əvvəl məşhur jurnalist olub. "Daily Telegraph" isə yazır ki, qəzeti həftəlik köşə yazıları üçün B.Consona ildə 275 min funt ödəyib. Bildirilir ki, indi müxtəlif media qurumlarının Conson uğrunda mübarizə aparacağı istisna edilmir.



Onun kitab yazacağı ilə bağlı iddialar da var.

