Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyində yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Etibar Hüseynov öz sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, o, İkinci "Yüksəliş" müsabiqənin qalibidir.

Gülər Seymurqızı



