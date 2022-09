MEK ilə Macarıstanın ELTE Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası ilə Macarıstanın ELTE Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb.

Metbuat.az-a MEK-in mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində görülən işlərin davamı olaraq, 1 sentyabr 2022-ci il tarixində MEK-in baş direktoru, professor Məmməd Əliyev ilə Macarıstan Respublikasının Eotvos Lorand Universitetinin (ELTE) rektoru, prof. Laszlo Borhy, icraçı direktor Miklos Rozgonyi arasında əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb.

Əməkdaşlıq çərçivəsində hər iki müəssisənin - MEK-in və universitetin kitabxanasının fondlarının çap və elektron nəşrlərinin mübadiləsi, müvafiq ədəbiyyatların əldə edilməsi, qarşılıqlı informasiya dəstəyi, kitab sərgilərinin təşkili, elektron resursların hazırlanması və işlənməsi, eləcə də birgə layihələrin həyata keçirilməsi kimi məsələlər öz əksini tapıb.

Xatırladaq ki, MEK öz imkanlarını daha da genişləndirmək, beynəlxalq əlaqələrini gücləndirmək üçün dünyanın bir sıra qabaqcıl ölkələrinin kitabxanaları, elm, təhsil, mədəniyyət təşkilatları ilə davamlı və uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirir.

