"Qalatasaray" argentinalı hücumçu Mauro İkardini transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “aslanlar” PSJ ilə argentinalı hücumçu üçün icarə müqaviləsi imzalayıb.

Qeyd olunur ki, İkardinin maaşını "Qalatasaray" və PSJ birgə ödəyəcək. 29 yaşlı futbolçu çərşənbə günü İstanbula uçacaq.

