Azərbaycanlı həkim Türkiyədə faciəvi şəkildə öldü - FOTOLAR

Azərbaycanlı həkim Elnur RufullayevTürkiyədə qəzada həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun dostları sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb. Bildirilib ki, Elnur işdən çıxan vaxt onu maşın vurub.

Həmçinin mərhum həkimin çalışdığı özəl xəstəxana da onun ölümündən kədərləndiyi barədə paylaşım edib:

"Yoluxucu Xəstəliklər və Klinik Mikrobiologiya Poliklinikamızda çalışan Mütəxəssis Dr. Elnur Rufullayevi itirdiyimiz üçün çox kədərlənirik", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

Qeyd edək ki, Elnur Rufullayev 2002-2008-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində, daha sonra isə İstanbul Universitetinin tibb fakültəsində təhsil almışdı.

Gülər Seymurqızı

