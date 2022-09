Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərə paytaxtın rayonları üzrə 64 nəfər saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib.

Metbuat.az-a bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Onlardan 48 nəfər cinayət, 14 nəfər barəsində inzibati icraat işi açılıb.

