Bu ölkə Putinə təminat verdi - Səni qoruyacağıq

İndoneziya hökuməti G20 sammitində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, İndoneziyanın Rusiyadakı səfiri Xose Tavares belə açıqlama verib. O bildirib ki, İndoneziya bütün iştirakçıların təhlükəsizliyinə təminat verəcək. Səfirin sözlərinə görə, ölkəsi dəfələrlə belə beynəlxaql tədbirlərə yüksək səviyyədə ev sahibliyi edib.

Qeyd edək ki, İndoneziya prezidenti Coko Vidodo Prezident Vladimir Putinin noyabrda Balidə keçirilməsi nəzərdə tutulan G20 sammitində iştirak etməyi planlaşdırdığını açıqlamışdı. Xarici KİV-lər yazır ki, sammit çərçivəsində Putin və ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasında görüş də təşkil edilə bilər.

