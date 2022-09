UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində "Frayburq" - "Qarabağ" matçından əvvəl Qurban Qurbanov mətbuat konfransı keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətbuat konfransında maraqlı anlar yaşanıb.

Belə ki, baş məşqçi jurnalistlərdən birinin sualına cavab verib. Daha sonra tərcüməçi Aydın Rüstəmov baş məşqçinin sözlərini alman dilinə tərcümə etmək əvəzinə Azərbaycan dilində təkrar edib.

Qurbanov da gülümsəyərək Aydın Rüstəmova alman dilinə tərcümə etməli olduğunu bildirir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.