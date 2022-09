ABŞ F-35 təyyarələrinin orduya və müttəfiq ölkələrə tədarükünü dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb təyyarənin mühərrikindəki maqnitlərdən birində istifadə edilən xammalın Çindən idxal edilməsinin üzə çıxmasıdır.

Təyyarənin əsas istehalçı şirkəti “Lockheed Martin”dən bildirilib ki, rəsmi dairələr xammalın Çindən qaydalara uyğun idxal edilib-edilmədiyini araşdıracaq. Məlumata görə, bunun indiyə qədər istehsal edilən təyyarələrə aidiyyatı olmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.