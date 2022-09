Avropa ölkəsi rəsmən elan etdi - "Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşırıq"

Polşa Rusiya ilə mümkün müharibəyə hazırlıq gördüyünü rəsmən açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polşanın müdafiə nazirinin köməkçisi Marcin Osiepa açıqlama verib. O bildirib ki, yaxın 10 il ərzində Rusiya ilə müharibə ehtimalı çox yüksəkdir. Osiepa mümkün müharibəyə hazırlıq üçün orduda islahatlara başladıqlarını bildirilib. Nazirliyin nümayəndəsinin sözlərinə görə, Polşa hökuməti “ən sərt” hazırlıq tədbirini tətbiq etməyə başlayıb. Osiepa ordunun maksimum səviyyədə silahlandırılacağını və ordu sıralarının 300 minə çatdırılacağını ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.