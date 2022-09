ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken Kiyevə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun səfəri öncədən elan edilməmişdi. Entoni Blinkenin Ukraynaya ayrılacaq hərbi yardımla bağlı müzakirələr aparacağı gözlənilir.

