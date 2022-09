Ərdoğanın bəyanatı yunanları qorxuya saldı - "Türkiyə lideri əbəs yerə hədələmir"

Yunanıstanın keçmiş müdafiə naziri Evangelos Apostolakis Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “bir gecə qəflətən gələbilərik” sözlərinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Ərdoğanın xəbərdarlığı ciddi qəbul edilməlidir. Hökumətə çağırış edən keçmiş nazir bildirib ki, Türkiyə liderinin açıq hədəsi Yunanıstan üçün xəbərdarlıq mesajı olmalıdır.

Qeyd edək ki, Yunanıstanın S-300 müdafiə sistemləri vasitəsilə Türkiyənin F-16 təyyarələrinin radar sisteminə müdaxilə etməsi tərəflər arasında gərginliyi daha da artırıb. Ərdoğan məsələ ilə bağlı sərt xəbərdarlıq etmişdi. “Oyun oynamırıq. Ciddi danışırıq. Bir gecə qəflətən gələ bilərik” - Ərdoğan bəyan etmişdi.

