Rusiyanın iki gün əvvəl yayımladığı video izlənmə rekordları qırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda Rusiyanın Avropaya qaz nəqlini dayandırmasından bəhs edilir. 2 dəqiqəlik videoda qışda Avropa ölkələrinin qaz probleminə görə ciddi çətinliklərlə üzləşəcəyi qeyd edilib. Video avropalılar arasında kütləvi formada izlənilir.

