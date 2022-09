Macarıstanın baş naziri Viktor Orban Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyalarını tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, sanksiyalara Rusiya da cavab verərək, Avropaya enerji idxalını dayandırıb. Orbanın sözlərinə görə, Avropanın sanksiya siyasəti hələlik nəticə verməyib. Baş nazir xəbərdarlıq edib ki, Avropa sanksiya siyasətini dəyişməsə problemlər arta bilər. “İnflyasiya və enerji böhranı Avropanı dizə gətirə bilər” - Orban deyib.

