Ukrayna ordusu Xerson istiqaməti ilə yanaşı Xarkovda da uğurlar əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna ordusu Xarkov istiqamətində yerləşən Şevçenkovo şəhərini işğaldan azad edib. Həmçinin Ukrayna ordusu Balakleya şəhərini də qismən mühasirəyə alıb. Ukrayna mətbuatı İvanovka kəndinin də işğaldan azad edildiyini yazır. Məlumata görə, ruslargeri çəkilərək mövqelərini möhkəmləndirmək üçün əlavə qüvvələr cəlb edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.