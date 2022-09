Böyük Britaniya kraliçası II Elizabet vəfat edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, o, Şotlandiyanın Balmoral qəsrində dünyasını dəyişib.



Məlumata görə, kraliçanın bütün ailə üzvləri onun yanında olub.

Kraliyyət ailəsindən verilən məlumata görə, Böyük Britaniyanın yeni monarxı Kral Çarlz olacaq.

