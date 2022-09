Türkiyədə toydan əvvəl bəy və gəlinin imzaladığı müqavilə müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müqavilədə hər iki tərəfin üzərinə götürdüyü öhdəliklər qeyd olunub. Razılaşma 14 maddədən ibarətdir. Müqavilədə maraqlı şərtlər var. Tərəflərin söz verib ki, onlar birlikdə dincəlib birlikdə işləyəcək. Cütlük qonaqların evə gəlməsinə də qarşıdır.

“Evi otel kimi istifadə etmək əvəzinə mümkün olduqca bərabər vaxt keçirilməlidir” - deyə cütlük üzərinə öhdəlik götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.