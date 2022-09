Azərbaycan Yüksəliş Partiyasında struktur dəyişikliyindən sonra bir sıra təyinatlar həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış uzman həkim Vasif İsmayıl partiya sədrinin Beynəlxalq məsələlər üzrə müavini təyin edilib.

