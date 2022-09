Böyük Britaniya Kraliçası II Yelizavetanın vəfatı ilə əlaqədar olaraq bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyində bayraqlar yarıya endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Ould öz tviter hesabında paylaşıb.

Xatırladaq ki, Kraliça II Yelizaveta sentyabrın 8-i 96 yaşında dünyasını dəyişib.

