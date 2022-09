Tanınmış jurnalist, Milli Qəhrəman Salatın Əsgərovanın oğlu Ceyhun Əsgərov Facebook hesabında paylaşım edib .

Metbuat/az bildirir ki, o, öz paylaşımında bir saata həyatdan gedəcəyini bildirib.

Lakin bir neçə dəqiqədən sonra isə o, yazdıqlarını silib.

Qeyd edək ki, onun səhhətində problemlər var və vəziyyətinin ağır olması ilə bağlı bir neçə dəfə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.