Öləcəyini deyən Ceyhun Əsgərovun durumu ilə bağlı TƏBİB-dən AÇIQLAMA

"Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi”nin (TƏBİB) İctimaiyyətlə əlaqələr və tədbirlər şöbəsinin müdiri Zamirə Ədilovanın Metbuat.az-a bildirdi ki, Ceyhun Əsgərova yardım göstərilib, dispanserə yerləşdirilmək təklif edilsə də, o bundan imtina edib:



"Ceyhun Əsgərovun durumundan xəbərdarıq. Ceyhun Əsgərova daim yardım göstərilib, onun üçün təcili tibbi yardım briqadası da ayrılıb. Ona evində yardım göstərilib və Kliniki Tibbi Mərkəzdə müalicə alıb. Biz hətta Səhiyyə Nazirliyi ilə də danışıqlar aparıb Ceyhun bəyin dispanserə yerləşdirilməsini də təklif etmişik. Ancaq o, bundan imtina edib. Biz yenə də lazım olan tibbi yardımı ona etməyə hazırıq", - deyə məlumatda qeyd edilib.





Tanınmış jurnalist, Milli Qəhrəman Salatın Əsgərovanın oğlu Ceyhun Əsgərov "Facebook" hesabında paylaşım edib .

Metbuat/az bildirir ki, o, öz paylaşımında bir saata həyatdan gedəcəyini bildirib.

Lakin bir neçə dəqiqədən sonra isə o, yazdıqlarını silib.

Qeyd edək ki, Ceyhun Əsgərovun səhhətində problemlər var və vəziyyətinin ağır olması ilə bağlı bir neçə dəfə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

