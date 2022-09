Rusiya ordusunun “Qərb” qoşunlarının komandanı, general-leytenant Andrey Sıçevoyun Ukraynada əsir düşdüyü iddia edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial mediada video yayılıb. Videonun nə vaxt lentə alındığı məlum deyil. Görüntülərdə rus generalın ətrafında Ukrayna hərbçilərinin olduğu əks olunub.

Rusiya və Ukrayna tərəfi məsələ barədə hələlik açıqlama verməyib.

