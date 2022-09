"Unibank" təhsil kampaniyasının vaxtını uzadıb

"Unibank" təhsil işçilərinin çox sərfəli şərtlərlə kredit götürməsi üçün təhsil kampaniyasının vaxtını uzadıb. İndi 21 sentyabradək “Unibank”dan kredit götürən təhsil işçiləri krediti komissiyasız rəsmiləşdirməklə yanaşı, illik faiz dərəcəsinə 4%-lik endirim əldə edəcəklər.

Kampaniya zamanı kredit götürən təhsil işçilərinə multivalyutalı "UCard" hədiyyə ediləcək.

Kampaniya müddətində “Unibank”dan kredit götürənlər xüsusi üstünlüklər qazanır:

- 30 000 AZN-dək krediti 0% komissiya ilə götürmək imkanı;



- kreditin illik faiz dərəcəsinə 4% endirim;

- dörd valyutalı "UCard" hədiyyə;

- sığorta xərci yoxdur;

- zamin tələbi yoxdur;

- kreditin ödəniş tarixini müştəri özü təyin edir;

- 60 ayadək ödəniş müddəti;

- kreditin çox qısa zaman ərzində rəsmiləşdirilməsi imkanı.

Krediti banka gəlmədən:

-050 778 8117 whatsapp nömrəsinə yazaraq;

-“Kredit” sözünü sms ilə 8117-yə göndərməklə;

-117 məlumat mərkəzinə zəng edərək;

- www.unibank.az saytından (https://unbk.az/2PgNi30) onlayn sifariş etməklə əldə edə bilərsiniz.

"Unibank" hazırda paytaxt və bölgələri əhatə edən geniş filial şəbəkəsi ilə hər kəsin xidmətindədir. “Unibank”ın filialları həftənin 5 günü nahar fasiləsi olmadan, səhər saat 09:00-dan axşam 18:00-dək fəaliyyət göstərir. Bankın paytaxt və Abşeronda yerləşən bəzi filialar isə şənbə günləri də saat 10:00-dan 15:00-dək müştərilərə xidmət edir:

"Unibank"- Sənin Bankın!



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.