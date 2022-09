Ombudsman Türkiyədə müalicə alan qazilərə baş çəkib - FOTOLAR

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva Türkiyənin İstanbul şəhərində müalicə alan Vətən müharibəsi iştirakçılarına baş çəkib.

Metbuat.az Ombudsman Aparatına istinadən xəbər verir ki, S.Əliyeva Vətən müharibəsində Zəfər qazanılmasında döyüşlər zamanı şücaət göstərərək şəhid olmuş və ya müxtəlif xəsarətlər almış hərbi qulluqçularımızın əvəzolunmaz rolu olduğunu bildirib.

Görüş zamanı Ombudsman qazilərin sağlamlıq vəziyyəti və qayğıları ilə maraqlanıb, onlara tezliklə şəfa taparaq ölkəmizə qayıtmalarını arzulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.