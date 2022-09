Ukrayna ordusu sentyabr ayının 1-dən etibarən daha ciddi uğurlar əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski açıqlama verib. O bildirib ki, ordu 1000 kvadrat kilometrdən çox ərazini işğaldan azad edib. Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna ordusu bir neçə istiqamətdə uğurlu hücumları davam etdirir. Zelenski davamlı hücumlar üçün daha çox silaha ehtiyac olduğunu ifadə edib. O bildirib ki, dəstək davam edərsə Ukrayna ordusu məqsədinə daha tez çatacaq.

