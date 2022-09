Zelenski Blinkenə təşəkkür etdi

ABŞ-ın dövlət katibi Antoni Blinken Kiyevə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident Vladimir Zelenski ilə bir araya gələn Blinken Ukraynaya növbəti dəfə dəstək ifadə edib. O bildirib ki, Ukrayna ordusu ölkəsinin azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Blinken müharibənin ağır nəticələrindən danışaraq, 13 milyon Ukrayna vətəndaşının evlərini tərk etdiyini ifadə edib.

Zelenski isə ABŞ-ın dəstəyinə görə Blinkenə təşəkkür edib. O qeyd edib ki, bu dəstək Ukryananın torpaqlarının işğaldan azad edəcəyinin zəmanətidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.