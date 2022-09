İstanbulda tarixi gecə: Baş məşqçilər əsəblərinə hakim ola bilmədi - Jesus meydana şığıdı / VİDEO

UEFA Avropa Liqasında qrup mərhələsinin ilk oyununda "Fənərbaxça" B qrupunda Ukraynanın "Dinamo" (Kiyev) klubunu qəbul edib. Görüş meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın final fitindən sonra meydançaya daxil olan "Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joje Jesus rəqib komandanın oyunçularına etiraz edib. O bildirib ki, futbolçular əsassız yerə vaxt uzadıblar. Baş məşqçi rəqib komandanın qapıçısının üzərinə gedib və ona “Yerə yat” deyərək oyunun vaxtının uzatdığına görə etiraz edib. Mətbuat konfransı zamanı da Jorje Jesus rəqib komanda barədə tənqidlər səsləndirib. "Dinamo”nun baş məşqçisi Mirça Luçesko isə "Fənərbaxça" oyunçularını tənqid edib. O bildirib ki, futbolçular çox sayda sərt qayda pozuntusuna səbəb olub. Luçesko jurnalistlərin suallarını qəbul etmədən zaldan ayırılıb.

Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" tarixində ilk dəfə "Dinamo"nu (Kiyev) məğlub edib.

