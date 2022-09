"Frayburq"un baş məşqçisindən Qurbanova etiraf: "Bəxtimiz gətirdi"

"Qarabağ" Avropa Liqasının qrup mərhələsinin G qrupund "Frayburq"a məğlub oldu - 1:2.



Metbuat.az Football-plus.az-a istinadən xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun mətbuat konfransından sonra Kristian Ştrayxtla azərbaycanlı məşqçi ayaqüstü yenidən söhbət ediblər. Alman mütəxəssislə "Qarabağ"ın çalışdırıcısı arasında maraqlı dialoq olub.

Kristian Ştrayxt "Mən sizin Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində "Sürix", "Ferentsvaroş" və "Viktoriya" ilə oyunlarınızı izləmişəm. Həqiqətən çox yaxşı komanda formalaşdırmısınız. Taktiki və texniki baxımdan əla kollektivsiz. Plzenlilərlə oyunda bəxtiniz gətirmədi. Onlar qapıya 2 zərbə vurdular və onlar qol oldu. Bu gün də həmçinin. Sizin həmin oyunda da, indi də bəxtiniz gətirmədi" deyib.

Qurbanov isə cavabında "Bəxt həmişə güclünün yanında olur" deyib. Kristian isə "Bu gün belə olmadı" deyə vurğulayıb.

