“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) Dəniz Nəqliyyatı Donanmasına məxsus “Naxçıvan” gəmi-bərəsi əsaslı təmir edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ASCO məlumat yayıb.

Məlumata görə, təmir “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda aparılıb. Gəmi-bərənin baş və köməkçi mühərrikləri, nasos və soyuducuları təmir edilib, köməkçi buxar qazanında və köməkçi qazanında zəruri işlər yerinə yetirilib, gövdə qaynaq, boruquraşdırma, avtomatika işləri görülüb, elektrik avadanlıqları təmir olunub, yeni kompressorlar quraşdırılıb.

Rabitə və elektroradionaviqasiya avadanlıqları təmir edilib, nasaz vəziyyətdə olan ehtiyyat hissələr yenisi ilə əvəz olunub. Bundan başqa, gəmi-bərənin yaşayış və xidməti otaqları müasir tələblər səviyyəsində təmir edilib.

“Naxçıvan” gəmi-bərəsinin sualtı və suüstü hissəsi, baş göyərtəsi obraziv qumla təmizlənərək rənglənib. Dəniz-sınaq yoxlamasından uğurla çıxan gəmi-bərə yenidən istismara qaytarılıb.

