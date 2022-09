​Ukrayna ordusu Xarkovda rusların müdafiə xəttini yardı - Kiyev müharibədə dönüş edir

Ukrayna ordusu Xarkov vilayətində Rusiya ordusunun ilk müdafiə xəttini yarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müharibə Tədqiqatları İnstitutu açıqlama yayıb. Bildirilir ki, son 3 gün ərzində Ukrayna ordusu 20 kilometr irəliləyib. Məlumata görə, rusların güclü müdafiə xəttinin olmasına baxmayaraq, Ukrayna hərbçiləri bir neçə məntəqəni azad etməyə yaxındır. Xarkov istiqamətində rusların təchizat yollar bombalanıb.

Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu Xersondan sonra Xarkov istiqamətində də əks-hücuma keçmişdi.

