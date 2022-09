Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Böyük Britaniyaya səfər edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında məlumat verib.

“Britaniya kraliçasının ölümü ilə bağlı sosial şəbəkə vasitəsilə başsağlığı verdim. Əgər imkanım olarsa, Britaniyaya getmək də istəyərəm. Amma, əlbəttə, bu, proqramımızdan asılıdır" - Ərdoğan bildirib.

