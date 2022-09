Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasının VII turunun oyunları təxirə salınıb.

Metbuat.az çempionatın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu qərar Kraliça II Elizabetin vəfatı ilə əlaqədar qəbul olunub. Qarşılaşmaların yeni tarixi hələlik açıqlanmayıb.



Qeyd edək ki, sentyabrın 8-də Böyük Britaniya tarixində ən uzun müddət taxtda olan Kraliça II Elizabet 96 yaşında ikən vəfat edib. Böyük Britaniyanın yeni kralı 73 yaşlı şahzadə Çarlz olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.